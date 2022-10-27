McDonald's возобновляет работу еще трех заведений в Киеве и области
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновляет работу еще двух заведений в Киеве и одного ресторана в области.
Об этом сообщает пресс-служба сети в Facebook.
Так, с четверга, 27 октября, возобновляют работу ресторанов:
- г. Киев, ст. м. м. Арсенальная, ул. И. Мазепы, 1,
- г. Киев, рядом с ТРЦ Blockbuster, просп. С. Бандеры, 36-Б
- с. Гора, ул. Бориспольская, 6.
Полный перечень открытых заведений - по ссылке.
Напоминаем:
В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Первыми заработали заведения на левом берегу Киева - возле станций метро "Харьковская" и "Позняки", а также - "Дарница".
В конце сентября сеть объявила об открытии залов ресторанов в Киеве по низким адресам - клиентов предупредили о возможности длинных очередей.
18 октября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые с начала полномасштабной войны открыла четыре заведения во Львове.
21 октября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об открытии еще двух ресторанов в Киеве.
Компания McDonaldʼs открывает еще семь ресторанов сети быстрого питания, пять из которых - в Киеве, а также Борисполе Киевской области и Тернополе.
Экономическая правда