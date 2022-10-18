McDonald’s відкрив перші заклади у Львові
Вівторок, 18 жовтня 2022, 12:20 -
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові.
Про це повідомила пресслужба мережі у Twitter.
Нарешті цей вид на оперний у Львові 🥹— McDonald's Ukraine (@McDonaldsUA) October 18, 2022
Наразі відкриті ресторани за адресами:
- просп. Шевченка, 7
- просп. Чорновола, 12
- просп. Свободи, 35
- Пустомитівський р-н., с.Сокільники, вул. Стрийська, 30а
Зазначається, що з міркувань безпеки відвідувачів і працівників під час тривоги ресторани не працюють.
Нагадуємо:
У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".
ВІДЕО ДНЯ
Наприкінці вересня мережа оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низькою адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.