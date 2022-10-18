McDonald’s відкрив перші заклади у Львові

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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові.

Про це повідомила пресслужба мережі у Twitter.

Нарешті цей вид на оперний у Львові 🥹 — McDonald's Ukraine (@McDonaldsUA) October 18, 2022

Наразі відкриті ресторани за адресами:

просп. Шевченка, 7

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

Пустомитівський р-н., с.Сокільники, вул. Стрийська, 30а

Зазначається, що з міркувань безпеки відвідувачів і працівників під час тривоги ресторани не працюють.

Нагадуємо:

У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці вересня мережа оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низькою адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.