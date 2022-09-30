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McDonald's відкрив зали у перших 10 ресторанах Києва: адреси

П'ятниця, 30 вересня 2022, 10:08 - Олексій Павлиш

Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низкю адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.

Про це повідомляє пресслужба McDonald’s у Facebook.

"Друзі і колеги, заклади відкриті відсьогодні в Києві: МакДрайв, зали, експрес вікна. Перша 10-ка, з якої раніше можна було отримати доставку", - пояснила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі.

Ресторани відкриті за наступними адресами:

  • просп. Гагаріна, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • вул. Михайла Гришка, 7
  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Вишгородська, 33-А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонський, 26-А

"Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість до-о-о-овгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня", - заявили в мережі.

Нагадаємо:

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Мережа ресторанів McDonald’s з 27 вересня запустила доставку зі ще семи закладів у Києві, зокрема на правому березі. 

У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".

Економічна правда

McDonald's Україна Київ
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