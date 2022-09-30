McDonald's відкрив зали у перших 10 ресторанах Києва: адреси

Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низкю адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.

Про це повідомляє пресслужба McDonald’s у Facebook.

"Друзі і колеги, заклади відкриті відсьогодні в Києві: МакДрайв, зали, експрес вікна. Перша 10-ка, з якої раніше можна було отримати доставку", - пояснила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі.

просп. Гагаріна, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

вул. Михайла Гришка, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33-А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А

"Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість до-о-о-овгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня", - заявили в мережі.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Мережа ресторанів McDonald’s з 27 вересня запустила доставку зі ще семи закладів у Києві, зокрема на правому березі.

У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".

Економічна правда