McDonald's відкрив зали у перших 10 ресторанах Києва: адреси
Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низкю адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.
Про це повідомляє пресслужба McDonald’s у Facebook.
"Друзі і колеги, заклади відкриті відсьогодні в Києві: МакДрайв, зали, експрес вікна. Перша 10-ка, з якої раніше можна було отримати доставку", - пояснила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі.
Ресторани відкриті за наступними адресами:
- просп. Гагаріна, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- вул. Михайла Гришка, 7
- вул. Теодора Драйзера, 4
- вул. Вишгородська, 33-А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Академіка Палладіна, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонський, 26-А
"Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість до-о-о-овгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня", - заявили в мережі.
Нагадаємо:
Мережа ресторанів McDonald’s з 27 вересня запустила доставку зі ще семи закладів у Києві, зокрема на правому березі.
У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".
Економічна правда