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McDonaldʼs открывает еще семь ресторанов по Украине: города и адреса

Вторник, 25 октября 2022, 12:11 - Анастасия Жарикова

Компания McDonaldʼs открывает еще семь ресторанов сети быстрого питания, пять из которых - в Киеве, а также Борисполе Киевской области и Тернополе.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

В Киеве работу возобновляют заведения по адресам: 

  • ТРЦ РайОN, ул. Николая Лаврухина, 4-А; 
  • м. Вокзальная, пл. Вокзальная, 2; 
  • ТРЦ Lavina Mall, ул. Берковецкая, 6-Д; 
  • ул. Б. Хмельницкого, 40/25; 
  • ТРЦ Retroville, просп. Правды, 47.

В Тернополе открывается ресторан по адресу: ул. Гетмана И. Мазепы, 30. В Борисполе - ТЦ Park Town, ул. Киевский Шлях, 67.

Напоминаем:

В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Первыми заработали заведения на левом берегу Киева - возле станций метро "Харьковская" и "Позняки", а также - "Дарница".

В конце сентября сеть объявила об открытии залов ресторанов в Киеве по низким адресам - клиентов предупредили о возможности длинных очередей.

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18 октября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые с начала полномасштабной войны открыла четыре заведения во Львове.

21 октября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об открытии еще двух ресторанов в Киеве.






McDonald's
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