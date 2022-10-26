Все разделы
Укр / Рус

Власть работает над более удобными графиками ограничения света – ОП

Среда, 26 октября 2022, 15:30 - Алексей Павлыш

Офис президента совместно с облэнерго, мэрами городов, представителями областных военных администраций, Укрэнерго и Минэнерго работает над усовершенствованием графика отключения электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах. Особенно учитываем потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны", - написал Тимошенко.

Читайте также: "У нас не может быть какого-то армагеддона, что все разобьют и все погаснет". Глава "ДТЭК" об ударах по энергосистеме

Поддержать энергетический фронт может каждый. Все, что нужно знать об экономии электроэнергии

Возможен ли сценарий с полным "затемнением" Украины?

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" в среду, 26 октября, вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других потребителей во всех областях.

Для того, чтобы быстро уменьшить потребление электроэнергии в определенном регионе, для отключения выбираются энергоузлы с наибольшим потреблением - как следствие, не всегда отключение распределяется равномерно, объяснили в Укрэнерго.

Экономическая правда

электроэнергия энергетика Укрэнерго власть война
Материалы по теме
Украинские трейдеры тестируют импорт электроэнергии из Европы 26 октября 2022, 13:02
На границе Молдовы из-за отсутствия электричества приостановили работу три КПП 26 октября 2022, 12:28
Веерные отключения: электроснабжение по всей Украине ограничили второй день подряд 26 октября 2022, 10:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте