Власть работает над более удобными графиками ограничения света – ОП

Офис президента совместно с облэнерго, мэрами городов, представителями областных военных администраций, Укрэнерго и Минэнерго работает над усовершенствованием графика отключения электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах. Особенно учитываем потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны", - написал Тимошенко.

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Напомним:

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Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" в среду, 26 октября, вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других потребителей во всех областях.

Для того, чтобы быстро уменьшить потребление электроэнергии в определенном регионе, для отключения выбираются энергоузлы с наибольшим потреблением - как следствие, не всегда отключение распределяется равномерно, объяснили в Укрэнерго.

Экономическая правда