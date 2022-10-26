Веерные отключения: электроснабжение по всей Украине ограничили второй день подряд

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" в среду, 26 октября, вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других потребителей во всех областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Ограничения электроснабжения во всех областях используются 2-ой день подряд.

В компании отмечают, что принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы.

Также в НЭК напомнили, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-23:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.

Потребителей просят бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприбора. И по возможности перенести пользование некоторыми из них, например, стиральных машин, бойлеров и обогревателей, на ночной период.





