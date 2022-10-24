В Укрэнерго объяснили, почему график отключения электричества не всегда соблюдается

Для того, чтобы быстро уменьшить потребление электроэнергии в определенном регионе, для отключения выбираются энергоузлы с наибольшим потреблением - как следствие, не всегда отключение распределяется равномерно.

Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина.

Он пояснил, что применение графиков отключений связано с конкретной ситуацией, которая сложилась в энергосистеме в определенный момент.

Если "Укрэнерго" дает команду, что в определенном регионе необходимо уменьшить потребление, задачей облэнерго является как можно быстрее выполнить это.

"И чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно быстрее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Поэтому бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей", - рассказал Кудрицкий.

Время, на которое может исчезать свет, может измениться в ближайшее время, объясняет глава "Укрэнерго". По результатам последних недель, когда вводились отключения, оператор планирует провести с каждым облэнерго анализ эффективности графиков - насколько и как они были выполнены.

В частности, будут проанализированы списки потребителей в пределах графиков, чтобы "удостовериться в том, что нет каких-то сильных перекосов в распределении бремени отключений между потребителями". Это нужно для того, чтобы сделать графики более мягкими для потребителя и справедливо распределить нагрузку.

ВИДЕО ДНЯ

Кудрицкий объясняет, что в случае выявления случаев, когда одних и тех же потребителей отключали на длительный период, а других - не отключали, то появится возможность уменьшить среднюю продолжительность отключений за счет того, что они будут распределены между потребителями более равномерно.