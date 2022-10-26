В Укргазбанке отреагировали на объявление в розыск Шевченко и сотрудников финучреждения

Государственный Укргазбанк заявил, что ситуация с объявлением в розыск экспредседателя правления Кирилла Шевченко и двух действующих сотрудников "никаким образом не влияет на операционную работу банка".

Об этом говорится в заявлении финучреждения.

"Учитывая информацию об объявлении в розыск экспредседателя правления Укргазбнка Кирилла Шевченко и двух действующих работников - заместителя председателя правления Дениса Чернышева и заместителя директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Елены Хмеленко по делу об их противоправной деятельности в 2014 - 2019 годах, отмечаем, что данная ситуация никоим образом не влияет на операционную работу банка.

С 10 октября 2022 года наблюдательным советом и уравнением было принято решение о немедленном отстранении всех должностных лиц, уведомленных о подозрении. Их местонахождение пока сотрудникам банка неизвестно", - заявили в банке.

Там добавили, что действующий председатель правления и другие члены правления банка находятся на своих рабочих местах и выполняют возложенные на них функциональные обязанности.

"Банк работает в обычном режиме, обслуживает клиентов своевременно и в полном объеме", - заверили в финучреждении.

"Следует отметить, что Укргазбанк исповедует принципы нулевой толерантности к коррупции в любых ее проявлениях и всегда был и остается открытым в своем взаимодействии с органами государственной власти, поэтому в случае обращения будет оказывать всемерное содействие в осуществлении соответствующих следственным органам необходимых процедурных действий", - говорится в заявлении.

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Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о нанесении более 206 миллионов гривен убытков "Укргазбанку" в виде содержания под стражей.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Экономическая правда