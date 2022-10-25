Сотрудники Twitter протестуют против плана Маска уволить 75% штата – Time

Сотрудники Twitter распространили открытое письмо, в котором протестуют против плана Илона Маска уволить 75% сотрудников компании в преддверии крайнего срока завершения соглашения о приобретении Twitter за 44 млрд дол.

Об этом пишет Time со ссылкой на черновик открытого письма.

Издание напоминает, что Маск должен завершить приобретение соцсети до пятницы, иначе он столкнется с возобновлением иска в суде Делавера.

Ранее Илон Маск сообщил потенциальным спонсорам своего приобретения Twitter, что планирует сократить почти 75% персонала Twitter, сократив численность персонала с 7500 до 2000, писала Washington Post на прошлой неделе.

"План Илона Маска уволить 75% работников Twitter повредит способности Twitter поддерживать общественное обсуждение. Угроза такого масштаба безрассудна, подрывает доверие наших пользователей и клиентов к нашей платформе и является явным актом устрашения работников", - говорится в черновике письма.

В письме требуется, чтобы Маск обязался сохранить текущую численность персонала Twitter, если он поглотит компанию.

В письме также требуется, чтобы не было дискриминации сотрудников на основе их политических убеждений и чтобы было обязательство придерживаться "справедливой" политики увольнения и больше информировать об условиях труда.

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"Мы требуем, чтобы к нам относились с достоинством, а не как к пешкам в игре, в которую играют миллиардеры", - говорится в списке требований.

Time добавляет, что неизвестно, сколько сотрудников Twitter подписали письмо к моменту публикации.

"Подписи не будут обнародованы, если у нас нет критической массы", - говорится в записке, присланной потенциальным подписантам.

Напомним:

Число работников Twitter, вероятно, существенно сократят в ближайшие месяцы, независимо от того, приобретет ли компанию Илон Маск.

Илон Маск сказал потенциальным инвесторам в своем соглашении по покупке компании, что он планирует избавиться почти от 75 процентов из 7500 работников Twitter, сократив компанию до скелета штата чуть более 2000.

Даже если соглашение не будет состояться, нынешнее руководство Twitter планирует сократить зарплату компании примерно на 800 миллионов долларов до конца следующего года, что означало бы увольнение почти четверти работников.

Экономическая правда