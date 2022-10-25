"Зерновая инициатива": еще четыре судна вышли из украинских портов

Во вторник, 25 октября, в рамках "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 4 судна из 107,2 тыс тонн агропродукции. Суда направляются в страны Европы

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

В частности, Одесского порта вышел балкер REGIUS, а из порта "Южный" – CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,9 млн. тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 390 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки", – отчитываются в министерстве.

Больше о "зерновом коридоре" читайте в статье: Удобрения от террористов и зерновой коридор. На Украину давят, чтобы дать России вывозить свой аммиак через Одессу

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Напоминаем:

Вследствие того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,8 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 386 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Ранее сообщалось, что на въезде и выезде в черноморские порты Украины образовалась очередь из 120 судов, а время инспекции судов выросло до 10-15 дней из-за недостаточного количества инспекторов.

РФ последовательно пытается сорвать заключенное в июле "зерновое соглашение", по которому из украинских портов возобновился экспорт агропродукции. Ранее Россия направила ООН перечень требований, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря, действие которого завершается в ноябре

В частности, агрессор заявляет о том, что соглашение будет прекращено, если окажется, что взрывчатка, которой ранее взорвали Крымский мост, была отправлена морем из Одессы.

Экономическая правда