Центральные регионы Украины просят срочно сократить потребление электроэнергии
Жителей Киева и области, а также Черниговщины, Черкасщины и Житомирской просят срочно сократить потребление электроэнергии.
Об этом говорится в заявлении Укрэнерго.
"В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии.
Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе", – говорится в заявлении.
"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии!
Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - призвали в Укрэнерго.
Там напомнили, что когда отключат именно вашу улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).
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Напоминаем:
Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в четверг по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.
После того, как на прошлой неделе Россия начала массово атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, в ряде городов начались веерные отключения. Украинцев призывают не использовать мощные энергоприборы в пиковые часы нагрузки, чтобы избежать дальнейших отключений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в результате российских ударов было разрушено 30% электростанций - это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.
Экономическая правда