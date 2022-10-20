Центральные регионы Украины просят срочно сократить потребление электроэнергии

Жителей Киева и области, а также Черниговщины, Черкасщины и Житомирской просят срочно сократить потребление электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении Укрэнерго.

"В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе", – говорится в заявлении.

"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии!

Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - призвали в Укрэнерго.

Там напомнили, что когда отключат именно вашу улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).

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Напоминаем:

Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в четверг по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.

После того, как на прошлой неделе Россия начала массово атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, в ряде городов начались веерные отключения. Украинцев призывают не использовать мощные энергоприборы в пиковые часы нагрузки, чтобы избежать дальнейших отключений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в результате российских ударов было разрушено 30% электростанций - это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

Экономическая правда