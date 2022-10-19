В четверг по всей Украине пройдут веерные отключения

Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в четверг по всей Украине пройдет ограничение поставок электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пресс-служба оператора системы передачи Укрэнерго.

"Сегодня энергосистема подверглась новым ракетным атакам страны-террориста, до вечера мы нашли возможность не вводить ограничения потребителей. Но на завтрашний день мы просим вас о понимании и поддержке", - написал оператор.

Таким образом, в четверг, 20 октября, по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера. Где именно и в какое время можно узнать на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередные, продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов.

Укрэнерго призвало позаботиться о том, чтобы до 7:00 утра следующего дня жители имели заряженные телефоны, павербанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним.

"Причина завтрашних ограничений - дефицит мощности в системе. Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще", - добавляет оператор.

Тимошенко подчеркнул, что это касается жителей всех областей страны. Кроме того, завтра в городах будет ограничено использование уличного освещения.

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