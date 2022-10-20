Глава "Укрэнерго": Рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что предусмотрено и проработано несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет liga.net.

"Мы рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный. Просчитываем, как будет работать энергосистема при разных уровнях разрушений. Мы знаем, что делать в разных ситуациях".

Сейчас энергосистема сохраняет свою целостность и ограничения потребления [электроэнергии], которые мы вводим, например, сегодня, именно направлены на то, чтобы энергосистема оставалась стабильной", - рассказал Кудрицкий.

По его словам, "мы, как государство, должны быть готовы к чему угодно".

Кудрицкий добавил, что в результате ударов РФ была потеряна часть генерации электроэнергии, и "потребуется, вероятно, несколько дней", чтобы вернуть объемы ее производства на прежний уровень.

Он поблагодарил украинцев, которые прислушались к призывам экономить электроэнергию, и призвал не относиться к этому как к акции однажды: это нужно делать и дальше, ведь россияне практически ежедневно атакуют инфраструктуру и электростанции.

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"Энергетикам нужно время, чтобы восстановить разрушенное, и экономия - это "отдых" для энергосистемы областей и страны", - сказал глава "Укрэнерго".

По словам Кудрицкого, если украинцы не будут придерживаться рекомендации экономить (или будет сильно разрушена инфраструктура), придется вводить плановые отключения света в районах на несколько часов.

Он надеется, что с началом отопительного сезона люди выключат часть электронагревателей и частично разгрузят электросети.

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Напоминаем:

Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в четверг по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.

После того, как на прошлой неделе Россия начала массово атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, в ряде городов начались веерные отключения. Украинцев призывают не использовать мощные энергоприборы в пиковые часы нагрузки, чтобы избежать дальнейших отключений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в результате российских ударов было разрушено 30% электростанций - это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

Экономическая правда