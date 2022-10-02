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Верховная Рада собирается национализировать более 900 объектов, принадлежащих РФ

Воскресенье, 2 октября 2022, 16:58 - Игорь Пилипив
 
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На ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит вопрос о национализации по особой процедуре активов РФ в Украине.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает пресс-служба ВРУ в Telegram.

Сообщается, что Кабмин составил перечень, в который вошло более 900 объектов, принадлежащих непосредственно России как государству.

По словам депутата, в список объектов вошли такие известные предприятия как "Энергомашспецсталь" в Краматорске, что на 92% принадлежит оффшорной кипрской компании, которую контролирует "Росатом". Также в этом перечне есть и всем известная сеть магазинов BROCARD, что на 100% контролируется оффшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности РФ. 

Добавляется, что принудительное отчуждение этих объектов состоится по особой процедуре.

Напомним:

СНБО 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих путинский режим.

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СНБО принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам РФ - в нем "тысячи фамилий и тысячи компаний". По данным ЭП, в списке, в частности, совладелец "Альфа групп" Михаил Фридман.

Верховная рада Россия
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