По программе єРобота уже выдали более тысячи грантов - правительство продолжит реализацию программ для поддержки бизнеса.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"По программе есть работа уже выдана более тысячи грантов. 250 млн грн на микробизнес. Еще 320 млн грн на создание почти 50 новых производств в сфере переработки. Это пищевые и мебельные производства, обработка древесины и металла, производство электрического и машинного оборудования.

То есть, уже сейчас речь идет о создании тысяч новых рабочих мест, и это только старт программы", - сказал Шмыгаль.

В рамках программы выплат по найму переселенцев, по словам премьера, правительство уже выплатило около 150 млн грн. Речь идет о более чем 13 тысячах сотрудников, получивших работу.

Напоминаем:

Первые 52,7 млн ​​грн микрогрантов для создания собственного дела в рамках программы "єРобота" перечислили 227 получателям.

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Кабинет министров выделил еще 103 млн на гранты в поддержку бизнеса в рамках программы "єРобота".

Кабинет министров выделил очередные 45 млн грн на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий в рамках программы.

Украинское правительство запустило программу єРобота, в рамках которой государство будет предоставлять гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса.

Экономическая правда