"єРобота": Кабмин выделил еще 100 миллионов на гранты для бизнеса

Кабинет министров выделил еще 103 млн на гранты в поддержку бизнеса в рамках программы "єРобота".

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, 74 млн грн будут направлены на создание 324 микробизнесов. Еще 29 млн грн пойдут на запуск 9 новых проектов в сфере ягодничества, садоводства и виноградарства.

Шмыгаль добавил, что количество поданных заявок по программе "єРобота" достигло уже 8 тысяч.

Напомним:

Кабинет министров выделил очередные 45 млн грн на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий в рамках программы.

Украинское правительство запустило программу єРобота, в рамках которой государство будет предоставлять гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда