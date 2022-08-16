"єРобота": Кабмин выделил еще 100 миллионов на гранты для бизнеса
Вторник, 16 августа 2022, 17:30 -
Кабинет министров выделил еще 103 млн на гранты в поддержку бизнеса в рамках программы "єРобота".
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, 74 млн грн будут направлены на создание 324 микробизнесов. Еще 29 млн грн пойдут на запуск 9 новых проектов в сфере ягодничества, садоводства и виноградарства.
Шмыгаль добавил, что количество поданных заявок по программе "єРобота" достигло уже 8 тысяч.
Напомним:
Кабинет министров выделил очередные 45 млн грн на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий в рамках программы.
Украинское правительство запустило программу єРобота, в рамках которой государство будет предоставлять гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса.
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Экономическая правда