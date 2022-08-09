Кабмин выделил еще 45 миллионов на безвозвратные гранты для перерабатывающих предприятий

Кабинет министров выделил очередные 45 млн грн на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий в рамках программы.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Государство заинтересовано, чтобы бизнес продолжал работать и развиваться. Запуск программы єРобота - это один из ключевых элементов в этом направлении", - сказал Шмигаль.

По его словам, всего по направлению поддержки перерабатывающих предприятий уже подано более 500 заявок.

"Также вчера стартовал прием заявок по еще одному направлению является Работа, которая касается бесплатного обучения на IТ-специальностях. Около тысячи украинцев смогут бесплатно овладеть новыми современными и востребованными навыками, которые помогут поддерживать экономику Украины.

На сайте проекта IT Generation можно подать заявки и выбрать курсы в рамках определенных школ", – добавил глава правительства.

Напомним:

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Украинское правительство запустило программу єРобота, в рамках которой государство будет предоставлять гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса.

Экономическая правда