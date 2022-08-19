єРобота: Кабмин перечислил первые гранты для создания собственного дела

Первые 52,7 млн грн микрогрантов для создания собственного дела в рамках программы "єРобота" перечислили 227 получателям.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, всего верифицировано почти 5 тысяч заявлений на получение микрогрантов, из которых более 750 заявлений уже согласовано.

"Начало собственного микробизнеса - это создание сотен новых рабочих мест, налоги для общин и страны. Это новые продукты, сервисы и возможности", - написал премьер.

Напомним:

Кабинет министров выделил еще 103 млн на гранты в поддержку бизнеса в рамках программы "єРобота".

Кабинет министров выделил очередные 45 млн грн на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий в рамках программы.

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Украинское правительство запустило программу єРобота, в рамках которой государство будет предоставлять гранты на сумму до 250 тысяч грн на запуск нового бизнеса.