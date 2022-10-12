Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Дерипаски и Курченко

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 12 октября о санкциях против "младоолигарха" времен Януковича Сергея Курченко, самого Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.

Об этом говорится в указе Зеленского №694/2022 от 12 октября.

Согласно приложению к решению СНБО, санкции вводятся сроком на 10 лет. Вид ограничительного мероприятия - блокирование активов (временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию права распоряжения ими).

При этом решением СНБО в графе "вид ограничительного мероприятия" цифру и слова "1) блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом" исключили.

Кабмину вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины решением СНБО поручили обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Зеленский своим указом возложил контроль за исполнением решения СНБО на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"В сегодняшнем указе президента фигурируют всего четыре человека потому, что ограничительные меры (санкции) по ним применялись отдельным решением Совета нацбезопасности, инициатором которого был Кабинет Министров Украины", - заявил в комментарии Forbes заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Андрей Смирнов.

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По словам Смирнова, в ближайшее время следует ожидать введения в действие решения СНБО о применении остальных санкций. "Решение большое, подготовительная работа над ним продолжается. В работе 83 килограмма документов, более 3,5 тысячи субъектов", - пояснил Смирнов.

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Напоминаем:

СНБО 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих путинский режим.

Как ранее сообщала ЭП, в списке, в частности, совладелец "Альфа групп" Михаил Фридман.

После одобрения санкций соответствующим решением СНБО, документы отправляют в Офис президента, после чего глава государства вводит санкции своим указом. На данный момент соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован не был.

В санкционный список, который Совет нацбезопасности и обороны одобрил 30 сентября, попали, в частности, семья президента РФ Владимира Путина, Владимир Сальдо и другие ключевые российские политики, олигархи и коллаборационисты.

Экономическая правда