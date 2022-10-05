Три тысячи коллаборационистов, олигархов и компаний: чьи имена попали под санкции СНБО

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В санкционный список, который Совет нацбезопасности и обороны одобрил 30 сентября, попали, в частности, семья президента РФ Владимира Путина, Владимир Сальдо и другие ключевые российские политики, олигархи и коллаборационисты.

Об этом ЭП стало известно от нескольких информированных источников.

Ранее в Министерстве экономики заявили, что в санкционный перечень, принятый СНБОУ, вошли более 3600 физических и юридических лиц.

Так, среди ключевых физических лиц, под санкции попали:

Российские чиновники и их близкое окружение: первый заместитель главы Администрации Путина Сергей Кириенко, близкий к Путину олигарх и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, дети и родственники Путина, а также - дети и родственники министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Олигархи и их близкое окружение: Олег Дерипаска (Группа En+, Rusal), Михаил Фридман (Alfa Group, LetterOne), Петр Авен (Alfa Group, LetterOne), Герман Хан (Alfa Group, LetterOne), Алексей Кузьмичев (Alfa Group, LetterOne), владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, российский миллиардер и медиамагнат Александр Мамут (Rambler Group).

Кроме того, в списке есть кум Путина и экс-нардеп Виктор Медведчук со своей женой Оксаной Марченко, "младоолигарх" времен Януковича Сергей Курченко, беглый экс-президент Виктор Янукович и его сын Александр Янукович.

Кроме того, в списке есть кум Путина и экс-нардеп Виктор Медведчук со своей женой Оксаной Марченко, "младоолигарх" времен Януковича Сергей Курченко, беглый экс-президент Виктор Янукович и его сын Александр Янукович. Российские религиозные деятели: глава Русской православной церкви Владимир Гундяев, экс-дипломат Московского патриархата, а сейчас - руководитель Будапештско-Венгерской епархией МП Иларион Алфеев;

Артисты-граждане Украины: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак;

Коллаборационисты : ставленник РФ на оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, ставленник оккупантов в частично оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий, подозреваемый в государственной измене экс-нардеп Илья Кива.

Граждане других стран, участвовавшие в псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, санкции коснулись большого количества российских и связанных с РФ компаний. В частности, речь идет об энергетических компаниях "Татнефть" и "Татойл", предприятиях группы "Лукойл". Кроме того, в списке есть региональные компании "Газпрома".

СНБО утвердил ограничения против российских авиа- и других транспортных компаний таких как Федеральная пассажирская компания, "СКОЛ", Sibia, Федеральная грузовая компания. Речь идет также о российских аэропортах.

Военно-промышленный комплекс РФ также фигурирует в списках, а именно:, ПАО "ОДК-САТУРН" ("дочка" Ростеха), Конструкторское бюро "Арсенал" (входит в "Роскосмос"), РАТЕП (входит в "Алмаз-Антей").

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Среди финансовых компаний, санкционный список содержит меры против "Альфа-Банка Россия" и связанные с "Сбербанком России", "ВТБ Банком" и "Банком Открытие" компании.

Новость изменена в 17:30. Изменен перечень олигархов, попавших под украинские санкции. Информация по отдельным лицам не подтвердилась, информация уточняется. ЭП приносит извинения у читателей.

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Напоминаем:

СНБО 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих путинский режим.

Как ранее сообщала ЭП, в списке, в частности, совладелец "Альфа групп" Михаил Фридман.

После одобрения санкций соответствующим решением СНБО, документы отправляют в Офис президента, после чего глава государства вводит санкции своим указом. На данный момент соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован не был.