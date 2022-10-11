В Киеве пока не планируют изменений по началу отопительного сезона
В столице на сегодняшний день не планируют никаких изменений относительно начала отопительного сезона.
Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
В КГГА напомнили, что 7 октября начали подключать к теплу учреждения социальной сферы – больницы, школы, сады и другие учреждения сферы – по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений.
"На сегодняшний день мы не планируем никаких изменений в графике. Пока что подключение отопления происходит исключительно по заявкам руководителей учреждений социальной сферы.
Относительно всех других (бытовых потребителей) мы обязательно будем учитывать погодные условия и будем информировать киевлян о подключении к центральному отоплению", – рассказал Кличко.
При этом он порекомендовал киевлянам подготовиться к отопительному сезону, в частности утеплить окна в домах и подъездах, приобрести теплые вещи.
"Лучше перестраховаться и подготовиться. Теплые вещи не будут лишними этой зимой. Мы должны просчитать разное развитие событий, потому что российские варвары пытаются разрушить критическую инфраструктуру украинских городов и поселков", – резюмировал мэр Киева.
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Напомним:
В Киеве во вторник отключений электроэнергии не предусматривается.
Компания ДТЭК обнародовала обновленные детальные графики ограничения подачи электроэнергии в Киеве в случае дефицита мощности.
В Киевской области введены веерные отключения, которые могут длиться до четырех часов, в Киевской ОВА опубликовали график отключений.
Отмечается, что с 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.
Экономическая правда