В Киеве пока не планируют изменений по началу отопительного сезона

В столице на сегодняшний день не планируют никаких изменений относительно начала отопительного сезона.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

В КГГА напомнили, что 7 октября начали подключать к теплу учреждения социальной сферы – больницы, школы, сады и другие учреждения сферы – по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений.

"На сегодняшний день мы не планируем никаких изменений в графике. Пока что подключение отопления происходит исключительно по заявкам руководителей учреждений социальной сферы.

Относительно всех других (бытовых потребителей) мы обязательно будем учитывать погодные условия и будем информировать киевлян о подключении к центральному отоплению", – рассказал Кличко.

При этом он порекомендовал киевлянам подготовиться к отопительному сезону, в частности утеплить окна в домах и подъездах, приобрести теплые вещи.

"Лучше перестраховаться и подготовиться. Теплые вещи не будут лишними этой зимой. Мы должны просчитать разное развитие событий, потому что российские варвары пытаются разрушить критическую инфраструктуру украинских городов и поселков", – резюмировал мэр Киева.

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Напомним:

В Киеве во вторник отключений электроэнергии не предусматривается.

Компания ДТЭК обнародовала обновленные детальные графики ограничения подачи электроэнергии в Киеве в случае дефицита мощности.

В Киевской области введены веерные отключения, которые могут длиться до четырех часов, в Киевской ОВА опубликовали график отключений.

Отмечается, что с 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

Экономическая правда