Пункт пропуска "Ягодин" на польской границе разблокирован

На украинско-польской границе разблокирован пункт пропуска Ягодин-Дорогуск, который в последние дни был заблокирован очередью из грузовиков протяженностью до 60 км.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Польские перевозчики убрали свои грузовики со въезда на пункт пропуска со стороны Дорогуска. Движение транспорта с польской стороны разблокировано. В настоящее время завершаются переговоры с протестующими", – сообщил Найем. Возобновление движения началось в 19:00 по киевскому времени.

Со своей стороны Украина сделала все возможное для разрешения ситуации, говорит Найем. В пятницу с 8 утра через пункт пропуска "Устилуг – Зосин" поехали пустые автомобили в Польшу. В преддверии Украина предложила пять пунктов пропуска на польско-украинской границе для выезда пустых грузовиков.

В последние недели ситуация на границе ухудшалась из-за образованных очередей в пункты пропуска, которые в случае с Ягодином достигали 60 км. Поэтому начались забастовки сначала украинских, а впоследствии и польских перевозчиков. Главной причиной была нехватка польских инспекторов, что существенно замедляло прохождение транспорта.

В то же время, как отметил Найем, эта проблема до сих пор не устранена: "Нужно срочно решить проблему дефицита фитосанитарных и ветеринарных инспекторов и перевести службы в круглосуточный режим работы с их стороны границы".

Министерство инфраструктуры до сих пор работает над решением повышения эффективности польских фитосанитарных и ветеринарных служб. Несмотря на это, убежден он, в следующие несколько дней напряжение на этом участке границы должно упасть.

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Мы уже предложили нашим польским коллегам несколько вариантов полного или частичного выхода из ситуации. В частности, упразднение фитосанитарного и ветеринарного контроля отдельных групп транзитных грузов. Пока что переговоры продолжаются", – объясняет замминистра.

Также уже достигнуты договоренности об открытии в начале октября еще одного места пересечения границы в Нижанковичах на Львовщине для временного выезда пустых транспортных средств, в частности – бензовозов.

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Напоминаем:

Количество грузовых автомобилей на украинско-польской границе постоянно растетиз-за низкой пропускной способности таможни с польской стороны. На этой неделе очередь из грузовых автомобилей в пункт пропуска "Ягодин" на польской границе пересекла границу в 45 километров, поэтому водители вынуждены практически жить на обочине.

В понедельник грузовые перевозчики из Польши присоединились к забастовкам украинских водителей из-за километровых очередей, которые образовались в пунктах пропуска в результате задержек контроля.