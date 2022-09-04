Ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною – Мінінфраструктури

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Кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.

Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

Цього тижня черга з вантажних автівок до пункту пропуску "Ягодин" на польському кордоні перетнула межу у 45 кілометрів. Відтак водії змушені практично жити на узбіччі.

За словами Мустафи Найєма, головна причина черг – це низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль. Натомість кількість працівників українських служб збільшилась майже у 1,5 раза, що дозволяє зменшити час перевірки одного авто до 10-15 хв.

"Головний показник – порівняння довжини черг з української та польської сторони: якщо з нашого боку, на експорт вони сягають від 10 до 45 кілометрів, то з польського боку 5 кілометрів - максимум", – відзначив заступник міністра.

У докризовий період за добу польські фітосанітарні та ветеринарні служби приймали близько 80 вантажівок на добу. Тепер середній показник за останні кілька днів – 19 вантажівок.

Ситуація ускладнюється й тим, що від початку повномасштабного вторгнення Росії український експорт в більшості сконцентрований саме на автомобільних дорогах.

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Польські перевізники також незадоволені кілометровими чергами на корді й анонсують блокування трас, що може призвести до повної зупинки роботи пунктів пропуску.

Мустафа Найєм додає, що розв’язанням проблеми є банальне збільшення на польській стороні кількості працівників фітосанітарних та ветеринарних служб.

Нагадаємо:

У пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею утворилися черги, що подекуди сягають 23 км, внаслідок нестачі фітосанітарів з боку Польщі.

Україна та Польща впродовж наступних тижнів збільшать пропускну спроможність на пункті пропуску "Краковець-Корчова" щонайменше на 50%.