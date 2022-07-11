БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с РФ

Бюро экономической безопасности проверяет деятельность компаний в сфере азартных игр, прежде всего связанных с Россией, и оснований для выдачи им лицензий.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ со ссылкой на директора Бюро Вадима Мельника.

В частности, Бюро анализирует достоверность данных в документах, на основании которых выдавались лицензии операторам игорного бизнеса. Для этого БЭБ направил в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний.

Однако, говорят в Бюро, КРАИЛ отказался их предоставлять ввиду запретов, установленных постановлением правительства. Следовательно, решается вопрос получения копий лицензионных дел согласно Уголовному процессуальному кодексу.

После анализа материалов, если Бюро экономбезопасности установит факты представления в КРАИЛ недостоверных данных для получения лицензий, будет инициирован вопрос о лишении компаний таких лицензий.

Напоминаем:

Уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии на производство букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в казино компании "Твоя беттинговая компания".

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