КРАИЛ не обнаружила оснований, чтобы отобрать лицензию 1xBet

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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) не выявила оснований для аннулирования лицензии ООО "Твоя компания беттинга" (ТКБ) на работу букмекера 1xBet, которому приписывают российских владельцев.

Об этом сообщает пресс-служба КРАИЛ в Facebook.

В сообщении отмечается, что КРАИЛ инициировала проведение проверки достоверности сведений в документах, предоставленных ООО "ТСК" для получения лицензий.

Также были направлены соответствующие запросы в Службу безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Государственную службу финансового мониторинга Украины, а также Подольскую окружную прокуратуру города Киева, осуществляющую процессуальное руководство в соответствующем уголовном производстве с участием ООО "ТСК".

"По состоянию на сегодняшний день КРАИЛ не получила ни одного подтверждающего документа от компетентных органов государственной власти относительно наличия связей ООО "ТСК" и владельцев бренда "1XBET" с государством-агрессором", – отмечают в Комиссии.

Соответственно, аннулирование лицензий при отсутствии должного подтверждения будет нарушением законодательства со стороны КРАИЛ.

В законодательстве об азартных играх есть исключительный перечень оснований для принятия решения об аннулировании лицензии, среди которых документальное подтверждение установления факта контроля за деятельностью лицензиата со стороны государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

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Следовательно, документальное доказательство наличия контроля со стороны РФ за деятельностью ООО "ТСК" станет основанием для безотлагательного принятия Комиссией решения об аннулировании лицензий.

Напомним:

Бюро экономической безопасности проверяет деятельность компаний в сфере азартных игр, прежде всего связанных с Россией, и оснований для выдачи им лицензий.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии на осуществление букмекерской деятельности и организацию азартных игр в казино компании "Твоя беттинговая компания"