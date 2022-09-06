Украина и Польша предварительно договорились открыть еще один пункт пропуска

Для решения проблемы километровых очередей на польско-украинской границе страны предварительно договорились о временном открытии еще одного пункта пропуска.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Достигнута предварительная договоренность об открытии еще одного пункта пропуска, который будет временно использоваться для выезда пустого грузового транспорта", - написал он. По словам Найема, дополнительная информация о расположении пункта пропуска и сроках запуска будет предоставлена после согласования технических деталей.

"Очень надеемся на улучшение ситуации с фитосанитарными и ветеринарными службами, с которыми ведутся переговоры на всех уровнях", - резюмировал чиновник.

Напоминаем:

Количество грузовых автомобилей на украинско-польской границе постоянно растет из-за низкой пропускной способности таможни с польской стороны. На этой неделе очередь из грузовых автомобилей в пункт пропуска "Ягодин" на польской границе пересекла границу в 45 километров, поэтому водители вынуждены практически жить на обочине.

В понедельник грузовые перевозчики из Польши присоединились к забастовкам украинских водителей из-за километровых очередей, которые образовались в пунктах пропуска в результате задержек контроля.

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Проблема с очередями на польской границе возникла еще раньше. В частности, в пункте пропуска "Ягодин" в конце июля образовались очереди, кое-где достигающие 23 км, вследствие нехватки фитосанитаров со стороны Польши.