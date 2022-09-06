В правительстве РФ рассчитывают, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка

Минпромторг РФ на следующей неделе проведет встречу с руководством сети IKEA – министерство рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка.

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель главы министерства Виктор Евтухов в кулуарах Восточного экономического форума, пишет "Коммерсант".

Дату и другие подробности ожидаемой встречи Евтухов не привел.

"Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили... На следующей неделе мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее", - сказал он.

Напомним:

Шведский ритейлер IKEA решил ликвидировать свою "дочку", управляющую магазинами сети в России.

Шведский ритейлер IKEA завершил распродажу мебели перед выходом из РФ 15 августа.

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Сообщалось, что мебельный гигант IKEA, продающий свои четыре завода в России и сокращающий штат работников, начнет распродавать оставшиеся на российских складах товары.

Экономическая правда