"Укрэнерго" получило около 2 миллиардов от экспорта электроэнергии в ЄС

НЭК "Укрэнерго" получило от продажи межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию за период с 30 июня по 21 августа около 1,92 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго", передает Интерфакс-Украина.

Сечение на третью неделю августа стоило экспортерам 477,3 млн грн, что на 65% больше предыдущей недели (почти 289 млн грн).

Из них пересечение в Румынию стоило 253,8 млн грн, в Словакию – 223,5 млн грн.

По подсчетам "Укрэнерго", средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередач в направлении ЕС в течение 15-21 августа увеличилась более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей, составив 11,3 тыс. грн/МВт-ч. На прошлой неделе цена составила около 6,9 тыс. грн/мВт-ч.

В компании пояснили, что увеличение произошло на фоне роста средневзвешенной цены базовой нагрузки в Румынии и Словакии, что увеличилось на 33% (с 378 евро за МВт-ч до 502 евро за МВт-ч) и 40% (358 евро за МВт-ч) до 502 евро за МВт-ч) соответственно.

Напоминаем:

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За первые 27 дней экспорта электроэнергии в Евросоюз НЭК "Укрэнерго" продала на аукционах доступ к межгосударственным электросетям на трансграничных пересечениях с Румынией и Словакией на 500 млн грн.

Украина 30 июня начала экспорт электроэнергии в Румынию, являющуюся началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.





