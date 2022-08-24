В "Укрэнерго" ожидают разрешения на увеличение экспорта электроэнергии в ЕС

В НЭК "Укрэнерго" ожидают, что Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E 2 сентября примет решение об увеличении возможностей Украины экспортировать электроэнергию.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ходе дискуссии "Обзор экономики в августе. Будет ли зимой тепло и свет?", передает "Укринформ".

По словам Кудрицкого, "Укрэнерго" рассчитывает заработать на продаже доступа к межгосударственным пересечениям в августе 2 млрд грн.

"Мы планируем расширять это сечение с 250 МВт до больших величин. И решения ENTSO-E по этому поводу ожидаем 2 сентября", – сказал он.

Кроме того, "Укрэнерго" рассчитывает аккумулировать около 200 млн евро кредитной поддержки от западных партнеров. В частности, компания уже привлекла 50 млн евро от ЕБРР.

А на этой неделе "Укрэнерго" рассчитывает подписать еще один договор с ЕБРР на 97 млн евро, а с ЕИБ ведутся переговоры о транше на 50 млн. евро.

По словам главы правления компании, этот финансовый ресурс компания планирует направить на покрытие задолженности на рынке электроэнергии.

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Напоминаем:

НЭК "Укрэнерго" получило от продажи межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию за период с 30 июня по 21 августа около 1,92 миллиарда гривен.

За первые 27 дней экспорта электроэнергии в Евросоюз НЭК "Укрэнерго" продала на аукционах доступ к межгосударственным электросетям на трансграничных пересечениях с Румынией и Словакией на 500 млн грн.

Украина 30 июня начала экспорт электроэнергии в Румынию, являющуюся началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.

Экономическая правда