"Укренерго" заробив на експорті електроенергії перші півмільярда

За перші 27 днів експорту електроенергії до Євросоюзу НЕК "Укренерго" продала на аукціонах доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах із Румунією та Словаччиною на 500 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У кожному з аукціонів взяли участь від 6 до 13 учасників. Загалом для участі в торгах зереєструвались понад 200 учасників.

Зазначається, що "Укренерго" відкрило експорт електроенергії до країн ЄС, щоб держава та виробники електроенергії заробили кошти для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, на закупівлю вугілля, ремонти енергоблоків електростанцій та мереж.

Ціна електроенергії в ЄС перевищує українську в кілька разів. Наразі "Укренерго" реалізує на аукціонах усю доступну пропускну спроможність перетинів із Румунією та Словаччиною – 100 МВт.

Середньозважена добова ціна доступу до міждержавних електромереж на перетинах із Румунією та Словаччиною за 24 доби становила 7 700 грн/МВт.

А найбільша середньозважена ціна перетину була на аукціонах для постачання 26 липня – 14 600 грн/МВт. Абсолютний рекорд ціни в окрему годину був того ж дня і становив 19 500 грн/МВт.

ВІДЕО ДНЯ

Сьогодні Україна може експортувати електроенергію до Румунії, Словаччини та Угорщини, доступна величина міждержавних перетинів до цих країн – 100 МВт. Також експорт української електроенергії відбувається до Польщі (210 МВт) та Молдови (доступно 600 МВт).

Обсяги експорту української електроенергії до Європи поступово розширюватимуться за домовленістю з ENTSO-E.

Читайте також: І транзит російського газу не потрібен. Україна зароблятиме мільярди доларів на експорті електроенергії. Як це буде?

Нагадуємо:

Україна приєдналася до енергомережі Європи ENTSO-E, завдяки чому електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку.

Україна прагне у перспективі довести пропускну спроможність для експорту електроенергії у країни Європи до 6ГВт.