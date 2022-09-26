Более полутысячи релокированных предприятий возобновили работу
С начала действия программы "Релокация бизнеса" в Украине более 745 предприятий уже перевезли на безопасные территории, из них начали работу - более 550 предприятий.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает пресс-служба Министерства экономики.
Всего в рамках программы уже зарегистрировано 1846 заявок от бизнеса. Из них:
- 745 предприятий перевезено на безопасные территории;
- 558 предприятий приступили к работе на новом месте.
Чтобы принять участие в программе "Релокация бизнеса", нужно подать заявку на онлайн-платформе Relocate.Prozorro.Sale.
"Вашу заявку проработают и предложат комплексный пакет государственной поддержки", - заверили в ведомстве.
Программой могут воспользоваться любые предприятия независимо от своего размера.
Напоминаем:
Во Львовской области приступили к строительству завода по производству хлеба, который может создать до 3000 рабочих мест.
Более 50% опрошенных ИТ-компаний не проводили релокацию и перешли на отдаленную работу. Часть компаний частично уже вернулась к работе из офиса.
С начала действия программы релокации в Украине перемещено 710 предприятий, 500 из них уже возобновили работу.
При поддержке правительства в Украине заработала платформа, помогающая переместить бизнес из зон ведения активных боевых действий в более безопасное место.