Более полутысячи релокированных предприятий возобновили работу

С начала действия программы "Релокация бизнеса" в Украине более 745 предприятий уже перевезли на безопасные территории, из них начали работу - более 550 предприятий.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает пресс-служба Министерства экономики.

Всего в рамках программы уже зарегистрировано 1846 заявок от бизнеса. Из них:

745 предприятий перевезено на безопасные территории;

558 предприятий приступили к работе на новом месте.

Чтобы принять участие в программе "Релокация бизнеса", нужно подать заявку на онлайн-платформе Relocate.Prozorro.Sale.

"Вашу заявку проработают и предложат комплексный пакет государственной поддержки", - заверили в ведомстве.

Программой могут воспользоваться любые предприятия независимо от своего размера.

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Во Львовской области приступили к строительству завода по производству хлеба, который может создать до 3000 рабочих мест.

Более 50% опрошенных ИТ-компаний не проводили релокацию и перешли на отдаленную работу. Часть компаний частично уже вернулась к работе из офиса.

С начала действия программы релокации в Украине перемещено 710 предприятий, 500 из них уже возобновили работу.

При поддержке правительства в Украине заработала платформа, помогающая переместить бизнес из зон ведения активных боевых действий в более безопасное место.