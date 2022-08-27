Релокация: во Львовской области началось строительство завода по производству хлеба

Во львовской области приступили к строительству завода по производству хлеба, который может создать до 3000 рабочих мест.

Об этом сообщил экономист Михаил Бно-Айриан в facebook.

Было начато строительство нового завода по производству хлеба. Объем инвестиций составляет 20 млн. евро. Часть оборудования будет релокирована по аналогичному производству в Харькове.

Завод создаст до 3000 рабочих мест в течение двух лет и будет производить 150 тонн хлеба в сутки, который будет частично продаваться на экспорт.

"Это еще раз подтверждает мой тезис, что Львовщина (а частично Закарпатская и Ивано-Франковская области) получили шанс на реиндустриализацию и в случае затяжной войны будет становиться новым экономическим центром страны", - отметил Бно-Айриян.

По словам экономиста, такие заводы - это маркер, прежде всего для украинского бизнеса, который взял паузу и находится в ожидании. Пока трудно говорить об иностранных инвесторах в Украине, поэтому ставку нужно делать только на внутреннего инвестора.

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Напомним:

Более 50% опрошенных ИТ-компаний не проводили релокацию и перешли на отдаленную работу. Часть компаний частично уже вернулась к работе из офиса.

С начала действия программы релокации в Украине перемещено 710 предприятий, 500 из них уже возобновили работу.

При поддержке правительства в Украине заработала платформа, помогающая переместить бизнес из зон ведения активных боевых действий в более безопасное место.