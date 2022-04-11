В Україні запустили платформу для релокації бізнесу

За підтримки уряду в Україні запрацювала платформа, що допомагає перемістити бізнес із зон ведення активних бойових дій до більш безпечного місця.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Зазначається, що за місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств, при цьому 97 із них вже відновили роботу на новому місці.

Аби спростити цей процес, "Прозорро.Продажі" (підпорядковується Міністерству економіки) разом із Мінцифри та Дія.Бізнес запустили платформу для релокації бізнесу.

Вона створена для бізнесу, який подав заявки на релокацію, компаній, які хочуть допомогти іншим підприємствам зі зміною місця, представників Мінекономіки, військових адміністрацій тощо. Також нею можуть скористатися компанії, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробничих приміщень та розселенням працівників тощо.

"Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи", – зазначили в Мінцифри.

Читайте також: Подалі від війни. Як евакуювати бізнес на захід