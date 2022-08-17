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Релокація бізнесу: скільки підприємств уже поновили роботу

Середа, 17 серпня 2022, 12:17 - Олексій Павлиш

З початку дії програми релокації в Україні переміщено 710 підприємств, 500 з них уже поновили роботу.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра економіки Олександр Грибан, передає "Укрінформ".

"На сьогодні у нас зареєстровано 1796 заявок від підприємств. Вже було переміщено 710 підприємств, і з них 500 уже поновили свою роботу і успішно працюють", - сказав заступник міністра.

Зазначається, що більшість підприємств релоковані до західних областей.

При цьому, найбільше було переміщено до Львівської області (29% заявок), Закарпатської області (18%) та Чернівецької області (12%).

За словами Грибана, 576 підприємств відмовились від релокації у зв'язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

Він додав, що наразі Мінекономіки шукає локацію або спосіб транспортування для 515 підприємств.

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