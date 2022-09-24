Маск собирается активировать Starlink для иранцев на фоне протестов в стране

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что активирует спутниковый интернет-сервис фирмы Starlink в ответ на твит госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты приняли меры "для продвижения свободы Интернета и свободного потока информации" для иранцев.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство финансов США в пятницу обнародовало указания по расширению интернет-услуг, доступных для иранцев, несмотря на санкции США против страны, на фоне протестов в Иране после смерти 22-летней женщины под стражей.

Официальный представитель Министерства финансов сказал на брифинге журналистам: "Наше понимание Starlink заключается в том, что, то, что они предоставляют, будет коммерческого уровня, и это будет аппаратное обеспечение, которое не охватывается общей лицензией; поэтому им нужно будет написать в Казначейство".

Позже представитель Государственного департамента США заявил об обновленной лицензии в пятницу, что она действует самостоятельно и что любой, кто соответствует критериям, изложенным в этой общей лицензии, может продолжать свою деятельность без запроса дополнительных разрешений.

С Маском не удалось получить комментарии или разъяснения относительно разрешения Starlink работать в Иране.

Иранцы протестовали против смерти Махсы Амини на прошлой неделе во время задержания полицией после того, как ее арестовала полиция морали за ношение "неподходящей одежды".

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В понедельник Маск заявил, что компания хочет предоставить иранцам услугу спутниковой широкополосной связи Starlink, которая уже предоставляется Украине для ее борьбы с вторжением России, и будет просить исключение из санкций.

Представитель Государственного департамента США добавил, что если бы SpaceX решила, что какая-то деятельность, направленная против иранцев, требует специальной лицензии, "OFAC приветствовал бы это и отдал бы приоритет".

"Таким же образом, если SpaceX определит, что ее деятельность уже разрешена, и у нее возникнут какие-либо вопросы, OFAC также приветствует такое участие", — сказал представитель Госдепа.

Напомним:

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SpaceX Илона Маска почти вдвое снизила стоимость месячной абонплаты за пользование услугой спутникового интернета Starlink для украинцев.