Все разделы
Укр / Рус

Маск собирается активировать Starlink для иранцев на фоне протестов в стране

Суббота, 24 сентября 2022, 17:14 - Игорь Пилипив
 
getty images

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что активирует спутниковый интернет-сервис фирмы Starlink в ответ на твит госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты приняли меры "для продвижения свободы Интернета и свободного потока информации" для иранцев.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство финансов США в пятницу обнародовало указания по расширению интернет-услуг, доступных для иранцев, несмотря на санкции США против страны, на фоне протестов в Иране после смерти 22-летней женщины под стражей.

Официальный представитель Министерства финансов сказал на брифинге журналистам: "Наше понимание Starlink заключается в том, что, то, что они предоставляют, будет коммерческого уровня, и это будет аппаратное обеспечение, которое не охватывается общей лицензией; поэтому им нужно будет написать в Казначейство".

Позже представитель Государственного департамента США заявил об обновленной лицензии в пятницу, что она действует самостоятельно и что любой, кто соответствует критериям, изложенным в этой общей лицензии, может продолжать свою деятельность без запроса дополнительных разрешений.

С Маском не удалось получить комментарии или разъяснения относительно разрешения Starlink работать в Иране.

Иранцы протестовали против смерти Махсы Амини на прошлой неделе во время задержания полицией после того, как ее арестовала полиция морали за ношение "неподходящей одежды".

ВИДЕО ДНЯ

В понедельник Маск заявил, что компания хочет предоставить иранцам услугу спутниковой широкополосной связи Starlink, которая уже предоставляется Украине для ее борьбы с вторжением России, и будет просить исключение из санкций.

Представитель Государственного департамента США добавил, что если бы SpaceX решила, что какая-то деятельность, направленная против иранцев, требует специальной лицензии, "OFAC приветствовал бы это и отдал бы приоритет".

"Таким же образом, если SpaceX определит, что ее деятельность уже разрешена, и у нее возникнут какие-либо вопросы, OFAC также приветствует такое участие", — сказал представитель Госдепа.

Напомним:

Бывшая девушка миллиардера Илона Маска, с которой он встречался в студенческие годы, продала на аукционе его фото и другие вещи более чем на 165 тыс. долларов.

Американский миллиардер и технологический бизнесмен Илон Маск считает неправильным и нецелесообразным закрывать атомные электростанции. 

SpaceX Илона Маска почти вдвое снизила стоимость месячной абонплаты за пользование услугой спутникового интернета Starlink для украинцев.

Маск SpaceX Иран
Материалы по теме
Бывшая Илона Маска продала его фото и вещи на более 165 тысяч долларов 18 сентября 2022, 10:00
Акционеры Twitter поддержали продажу соцсети Маску. Миллиардер пытается через суд выйти из сделки 14 сентября 2022, 12:00
Twitter запускает функцию редактирования твитов, но не для всех пользователей 1 сентября 2022, 18:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте