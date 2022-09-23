Право аренды объектов недвижимости неплатежеспособного Мегабанка выставили на продажу

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на открытые электронные аукционы права аренды недвижимого имущества АО "МЕГАБАНК", находящегося в ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Первые аукционы состоятся 27 сентября 2022 года в системе Prozorro.Продажи.

Потенциальным арендаторам предлагается четыре объекта недвижимости – бывшие отделения банка.

Так, на аукционы выставили:

Право аренды недвижимого имущества, а именно: нежилое помещение общей площадью 114 кв. м, что находится по адресу: Харьковская обл., город Первомайский, микрорайон 1/2, дом 28, помещение 2,3. Стартовая цена лота (арендная плата в месяц) – 37 164,00 грн. Более подробное описание объекта и условия участия в аукционе – по ссылке. Право аренды недвижимого имущества, а именно: 8/100 частей нежилого здания площадью 111,4 кв. м, что находится по адресу: Харьковская область, г. Валки, площадь Центральная, дом. 3. Стартовая цена лота (арендная плата в месяц) – 36 427,80 грн. Более подробное описание объекта и условия участия в аукционе – по ссылке. Право аренды недвижимого имущества, а именно: трехкомнатная квартира общей площадью: 75,1 кв. м, жилой площадью: 48,5 кв. м, по адресу: Черкасская обл., г. Смела, улица Независимости, дом 18, квартира 12. Стартовая цена лота (арендная плата за месяц) – 28 913,50 грн. Более подробное описание объекта и условия участия в аукционе – по ссылке. Право аренды недвижимого имущества, а именно: часть нежилого помещения, общей площадью 249,40 кв.м, расположено по адресу: Житомирская обл., г. Житомир, улица Победы, дом 54. Стартовая цена лота (арендная плата за месяц) – 98 762,40 грн. Более подробное описание объекта и условия участия в аукционе – по ссылке.

Срок аренды каждого из объектов одинаков и составляет 12 месяцев.

Аукционы по передаче в аренду недвижимости пройдут по голландской модели с пошаговым снижением стартовой цены. Арендатором может стать каждый желающий, воспользовавшись одной из официальных торговых площадок, авторизованных в системе Prozorro.Продажи.

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Денежные средства, полученные от управления активами, направляются на расчет с кредиторами банка.

Напомним:

Национальный банк отнес Мегабанк в категорию неплатежеспособных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

В Фонде гарантирования вкладов заявляли, что работники Мегабанка препятствуют доступу законной временной администрации к управлению банком.

В то же время, мажоритарный владелец банка Виктор Субботин отмечал, что представители ФГВФЛ пытались зайти в филиалы банка в Ивано-Франковске и Киеве, но отказались ехать в центральный офис в Харькове.

Позже стало известно, что Фонд гарантирования вкладов физлиц установил контроль над признанным неплатежеспособным "Мегабанком" и приступил к поиску инвесторов, заинтересованных в выводе банка с рынка.

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21 июня приступил к выплатам вкладчикам признанного неплатежеспособным "Мегабанка".

В ходе открытого конкурса по выводу с рынка признанного неплатежеспособным Мегабанку другим способом, чем ликвидация банка, не поступило никакого конкурсного предложения от потенциальных инвесторов.

Нацбанк Украины, принимая во внимание предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 21 июля принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "МЕГАБАНК".

Читайте подробнее в статье: Мегабанкротство. Почему НБУ вывел с рынка Мегабанк и кто от этого больше всего проиграет?

Экономическая правда