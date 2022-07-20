Инвесторы не подали предложения на конкурс по выводу с рынка Мегабанка

В ходе открытого конкурса по выводу с рынка признанного неплатежеспособным Мегабанку другим способом, чем ликвидация банка, не поступило никакого конкурсного предложения от потенциальных инвесторов.

Об этом сообщили в Фонде гарантировании вкладов физлиц.

"Несмотря на то, что Фонд дважды продлевал срок для подачи документов заинтересованными лицами, и два претендента получили допуск к открытому конкурсу, ни один из них так и не подал конкурсных предложений.

Следовательно, согласно законодательству, исполнительная дирекция Фонда приняла решение признать конкурс несостоявшимся. В таких обстоятельствах ликвидация банка является единственным возможным способом вывода и будет начата Фондом после принятия соответствующего решения НБУ", - пояснили в Фонде.

Фонд 7 июня объявил открытый конкурс с целью поиска потенциального инвестора, который полностью или частично принял бы активы и обязательства банка, купил бы переходный банк, созданный фондом, или неплатежеспособный Мегабанк в целом.

Реализация одного из этих способов позволила бы минимизировать затраты, связанные с выведением банка из рынка.

Для того, чтобы потенциальные инвесторы имели достаточно времени для ознакомления с информацией об активах и обязательствах банка, срок подачи конкурсных предложений продлевали дважды, наконец установив конечный срок - 19 июля.

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"Все вкладчики "Мегабанка" получат 100% суммы своих вкладов, включая проценты, начисленные по состоянию на 3 июня. Гарантированные выплаты производятся не из госбюджета, а из средств фонда. С 21 июня мы уже выплачиваем возмещение по текущим счетам и договорам, срок действия которых закончился до 2 июня включительно. А после того, как начнется процедура ликвидации, средства начнут получать и все остальные вкладчики", – заявила заместитель директора-распорядителя фонда Ольга Белай.

Требования остальных кредиторов банка погашаются за счет поступлений от продаж и управления активами банка в очередности, определенной законодательством, после принятия НБУ решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Напомним:

Национальный банк отнес Мегабанк в категорию неплатежеспособных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

В Фонде гарантирования вкладов заявляли, что работники Мегабанка препятствуют доступу законной временной администрации к управлению банком.

В то же время, мажоритарный владелец банка Виктор Субботин отмечал, что представители ФГВФЛ пытались зайти в филиалы банка в Ивано-Франковске и Киеве, но отказались ехать в центральный офис в Харькове.

Позже стало известно, что Фонд гарантирования вкладов физлиц установил контроль над признанным неплатежеспособным "Мегабанком" и приступил к поиску инвесторов, заинтересованных в выводе банка с рынка.

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21 июня приступил к выплатам вкладчикам признанного неплатежеспособным "Мегабанка".

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Экономическая правда