Вкладчики признанного неплатежеспособным Мегабанка начали получать компенсацию

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21 июня приступил к выплатам вкладчикам признанного неплатежеспособным "Мегабанка".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВО.

Отмечается, что Фонд начал выплаты средств вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 2 июня 2022 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

"Поскольку АО "МЕГАБАНК" признано неплатежеспособным после вступления в силу нормы о возмещении средств в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 2 июня 2022 года, выплата гарантированной суммы возмещения осуществляется по этой норме, которая будет действовать в течение действия военного положения и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 2 июня 2022 года", - пояснили в ведомстве.

При этом выплаты средств вкладчикам осуществляются через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: АО КБ "ПРИВАТБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", Акционерный банк "Южный" и АО "ПУМБ".

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Напомним:

Национальный банк отнес Мегабанк в категорию неплатежеспособных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

В Фонде гарантирования вкладов заявляли, что работники Мегабанка препятствуют доступу законной временной администрации к управлению банком.

В то же время, мажоритарный владелец банка Виктор Субботин отмечал, что представители ФГВФЛ пытались зайти в филиалы банка в Ивано-Франковске и Киеве, но отказались ехать в центральный офис в Харькове.

Позже стало известно, что Фонд гарантирования вкладов физлиц установил контроль над признанным неплатежеспособным "Мегабанком" и приступил к поиску инвесторов, заинтересованных в выводе банка с рынка.

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Экономическая правда