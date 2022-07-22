НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Мегабанк

Нацбанк Украины, принимая во внимание предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 21 июля принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "МЕГАБАНК".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ принял такое решение, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьи 44 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

2 июня 2022 года правление НБУ приняло решение отнести АО "МЕГАБАНК" к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов НБУ.

Напомним:

Национальный банк отнес Мегабанк в категорию неплатежеспособных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

В Фонде гарантирования вкладов заявляли, что работники Мегабанка препятствуют доступу законной временной администрации к управлению банком.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, мажоритарный владелец банка Виктор Субботин отмечал, что представители ФГВФЛ пытались зайти в филиалы банка в Ивано-Франковске и Киеве, но отказались ехать в центральный офис в Харькове.

Позже стало известно, что Фонд гарантирования вкладов физлиц установил контроль над признанным неплатежеспособным "Мегабанком" и приступил к поиску инвесторов, заинтересованных в выводе банка с рынка.

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21 июня приступил к выплатам вкладчикам признанного неплатежеспособным "Мегабанка".

В ходе открытого конкурса по выводу с рынка признанного неплатежеспособным Мегабанку другим способом, чем ликвидация банка, не поступило никакого конкурсного предложения от потенциальных инвесторов.

Читайте подробнее в статье: Мегабанкротство. Почему НБУ вывел с рынка Мегабанк и кто от этого больше всего проиграет?

Экономическая правда