Украина увеличит экспорт электроэнергии в ЕС в ночное время

Европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E увеличила доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии между Украиной и Европой на 50 МВт в ночные часы.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

20 сентября ENTSO-E увеличило на 50 МВт в ночные часы доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии между Украиной и Европой. Теперь украинские производители электроэнергии могут экспортировать суммарно 300 МВт в Румынию и Словакию круглосуточно", – говорится в сообщении.

Поставку увеличенных объемов электроэнергии Украина сможет с 23 сентября.

При этом у украинской энергосистемы будет техническая возможность получать такую же помощь из европейской энергосистемы, если в этом будет необходимость во время отопительного сезона.

Следующее увеличение пропускной способности с Румынией, Словакией и Венгрией будет обсуждаться в октябре, а в конце года планируется возобновление работы еще одного интерконнектора с Польшей.

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Советник министра энергетики Зеркаль заявляла, что Венгрия тормозит расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу: "это проблема и для Украины, и для ее соседей, рассчитывающих на поддержку".

НЭК "Укрэнерго" с 30 июня по 18 сентября на аукционах продало доступ к межгосударственным электросетям более чем на 4,1 млрд грн.

НЭК "Укрэнерго" готовит резервные пути питания электроэнергией на случай российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Поступления НЭК "Укрэнерго" от продажи межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию в период с 30 июня по 31 августа выросли до 2,94 миллиарда гривен.