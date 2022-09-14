"Укренерго" готує резервні шляхи живлення на випадок нових ударів РФ по інфраструктурі

НЕК "Укренерго" готує резервні шляхи живлення електроенергією на випадок російських атак по енергетичній інфраструктурі України.

Про це на брифінгу заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

За його словами, "Укренерго" готується до будь-яких сценаріїв.

"Ми готуємо резервні шляхи живлення і аварійний запас. Ми готуємо своїх людей і аварійні ремонтні бригади, які цілодобово будуть обслуговувати мережі, відновлювати їх так, щоб у всіх споживачів було світло в оселі", - запевнив керівник компанії.

Кудрицький додав, що "Укренерго" вже має досвід через пошкодження військами РФ у березні ліній електропередач, які зв’язують Київський енерговузол з енергосистемою України.

"Нам потрібно було вдаватись до нестандартних рішень, щоб забезпечити надійність живлення енерговузла під час холодних температур. Київські споживачі цього і не помітили", - розповів він.

При цьому в "Укренерго" відзначають важливість об'єднання України з енергосистемою Європи, а не РФ й Білорусі, як це було до 23 лютого.

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"Те, що ми з’єднані з європейською енергомережею, дає нам можливість отримати електроенергію з-за закордону. Це кардинально змінює ситуацію з точки зору енергетичної безпеки", - резюмував Кудрицький.

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Нагадаємо:

В результаті одного з наймасовіших ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури 11 вересня без світла залишалися сотні тисяч українців.

За попередніми даними, під час обстрілів загинули 4 енергетиків, троє – дастали поранення.

У неділю ввечері по всій Україні, окрім окупованого Криму, оголошували повітряну тривогу. Вибухи пролунали під Харковом, на Дніпропетровщині. У різних районах Харкова та області зникло електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, про проблеми з електропостачанням повідомляли також на Полтавщині й Сумщині.

Економічна правда