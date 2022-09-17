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"Укрэнерго" получил почти 4 миллиарда за экспорт электроэнергии в ЕС

Суббота, 17 сентября 2022, 13:20 - Экономическая правда

НЭК "Укрэнерго" с 30 июня по 18 сентября на аукционах продало доступ к межгосударственным электросетям более чем на 4,1 млрд грн.

 Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго" в Telegram.

"Совокупная стоимость доступа к межгосударственным электросетям, проданному на аукционах "Укрэнерго" с 30 июня по 18 сентября, составляет более 4,1 млрд грн. В то же время экспорт электроэнергии за первые две недели сентября установил торговый рекорд – 131 млн долларов", – говорится в сообщении.

За последнюю неделю доступный объем пересечений в Словакию и Румынию был продан в полном объеме. Добавляется, что с 5 сентября его совокупная величина составляет 300 МВт в дневные и вечерние часы (с максимальным потреблением) и 250 МВт в ночные часы.

 
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В некоторых случаях количество участников аукционов увеличилось до 12 компаний.

Поскольку на смежных спотовых рынках цены продолжают снижаться, на рынке "на сутки вперед" (РДН) в Румынии средняя цена базовой нагрузки составила около 386,8 евро/МВт-час, а в Словакии - 442,6 евро/МВт-час. неделей ранее они составляли €412,9 и €446,2 соответственно.

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На украинском рынке РДН цена базовой нагрузки выросла и в большинство дней составила 88-89 евро/МВт-час.

В целом, средневзвешенная цена доступа к межгосударственному сечению по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 12,9% до 8,1 тыс. грн/МВт-час. Самая высокая предельная цена в часе составляла 16 тыс. грн/МВт-час в направлении Словакии 13 сентября.

Напомним:

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Поступления НЭК "Укрэнерго" от продажи межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию в период с 30 июня по 31 августа выросли до 2,94 миллиарда гривен.

Укрэнерго экспорт электроэнергия
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