"Укренерго" отримав майже 3 мільярди від експорту електроенергії за два місяці

Надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії в Румунію і Словаччину у період з 30 червня по 31 серпня зросли до 2,94 мільярда гривень.

Про це свідчать дані компанії, передає Інтерфакс-Україна.

В останні десять днів серпня надходження від продажу перетину збільшилися на 1,02 млрд грн за рахунок зростання ціни на е/е в Європі, що безпосередньо впливає на ціну перетину.

У результаті, перетин в Румунію за десять днів обійшовся експортерам в 502,1 млн грн, що в перерахунку на добу на 39% вище, ніж у третій тиждень серпня, в Словаччину – 519,5 млн грн (на 63% вище, ніж середня добова вартість перетину в третій тиждень серпня).

Найдорожчим був перетин на останню добу серпня - по Румунії 56,8 млн грн, по Словаччині 59,4 млн грн.

Державне ПрАТ "Укргідроенерго" продовжувало викуповувати перетин 100 МВт рівним графіком для поставок е/е в Молдову (загалом 2400 МВт-год на добу).

Перетин до Польщі продовжує викуповувати на добових аукціонах на додачу до викуплених 147 МВт потужності на місячному аукціоні "ДТЕК Західенерго" - на 22-31 серпня по 63 МВт кожну годину (1512 МВт-год на добу),

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Перетини зі Словаччини, Румунії та Молдови на добових аукціонах на останню декаду серпня традиційно залишилися невикупленими.

Ціна перетину на всіх аукціонах, крім експорту в Румунію і Словаччину, дорівнює 0 грн/МВт-год.

Нагадуємо:

Понад 2,5 млрд гривень має отримати "Укренерго" від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС за неповних два місяці.

У НЕК "Укренерго" очікують, що Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E 2 вересня ухвалить рішення про збільшення можливостей України експортувати електроенергію.