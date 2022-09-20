Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной в октябре – Шмыгаль

фото: Telegram Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что миссия МВФ приступит к работе над новой специальной программой с Украиной в октябре.

Об этом он сообщил в Telegram после встречи с руководительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой 20 сентября в Нью-Йорке.

"Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной уже в октябре. Об этом договорились с руководительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой сегодня в Нью-Йорке. Обозначили следующие шаги двустороннего сотрудничества", - написал Шмыгаль.

"Поблагодарил Фонд и лично госпожу Георгиев за быстрое реагирование на вызовы, которые возникли перед Украиной из-за российской агрессии, и за оказание 1,4 млрд долларов помощи. Получил заверение, что МВФ остается непоколебимым партнером Украины", - добавил он.

Напомним:

МВФ разработает для Украины новую долгосрочную программу кредитования - в течение следующих недель миссия Фонда будет обсуждать это с экономической группой Украины.

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Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд долларов в рамках программы экстренного финансирования.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, столкнувшимся с потрясениями цен на продовольствие, вызванными войной в Украине, и обсудит мероприятия на заседании исполнительного совета в понедельник 12 сентября.

В случае одобрения МВФ временно увеличит существующие лимиты доступа и позволит всем странам-членам заимствовать до 50% своей квоты МВФ в рамках Инструмента быстрого финансирования МВФ и Инструмента быстрого кредитования, обслуживающего страны с низким уровнем дохода.

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Экономическая правда