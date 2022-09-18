Еще восемь судов вышли из украинских портов 

Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" 18 сентября вышло восемь судов, еще двое ожидают своей очереди.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook.

"На 10.00 утра из портов Большой Одессы вышло 8 судов, а еще 2 - ждут своей очереди и благоприятных условий", - говорится в сообщении.

Общая масса агропродукции на судах, которые будут направляться в страны Африки, Азии и Европы, составляет 169,3 тыс. тонн.

Добавляется, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 3,7 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 165 судов с агропродукцией которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним:

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В рамках "зерновой инициативы" в четверг, 15 сентября, запланирован выход 11 судов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

По состоянию на 5 сентября в рамках черноморской зерновой инициативы из Украины было экспортировано более 2 миллионов тонн.

Украина ожидает экспортировать "зерновым коридором" 3 миллиона тонн агропродукции в месяц только из портов Большой Одессы, а также распространить инициативу на порт Николаева.

В рамках работы "зернового коридора" экспорт любых других товаров, кроме продукции АПК, пока не планируется.