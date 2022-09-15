"Зернова ініціатива": у четвер заплановано вихід 11 суден з укрїнських портів

фото: мінінфраструктури

У рамках "зернової ініціативи" у четвер, 15 вересня, заплановано вихід 11 суден з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Про це повідомляє Міністерств інфраструктури України у Facebook.

На борту суден - 240 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Зазначається, що 9 суден вже залишили порти Одеси та Чорноморська, а 2 балкери очікують на сприятливі погодні умови в порту "Південний".

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано уже 3,33 млн тонн продовольства. Всього з українських портів вийшло 145 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки", - йдеться у повідомленні.

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Повідомлялось, що за 1,5 місяці роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.

Економічна правда