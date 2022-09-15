Всі розділи
Укр / Рус

"Зернова ініціатива": у четвер заплановано вихід 11 суден з укрїнських портів

Четвер, 15 вересня 2022, 11:00 - Олексій Павлиш
 
фото: мінінфраструктури

У рамках "зернової ініціативи" у четвер, 15 вересня, заплановано вихід 11 суден з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Про це повідомляє Міністерств інфраструктури України у Facebook.

На борту суден - 240 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Зазначається, що 9 суден вже залишили порти Одеси та Чорноморська, а 2 балкери очікують на сприятливі погодні умови в порту "Південний".

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано уже 3,33 млн тонн продовольства. Всього з українських портів вийшло 145 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Повідомлялось, що за 1,5 місяці роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.

Економічна правда

експорт зерно Мінінфраструктури порти
Матеріали за темою
З українських портів експортували вже 3,1 мільйона тонн зерна – Мінінфраструктури 14 вересня 2022, 13:55
В Україні запустили маркетплейс для підтримки експорту: 5% від вартості товару йтиме United24 13 вересня 2022, 14:40
"Зернова ініціатива": ще 7 суден вийшли з українських портів до країн Азії та Європи 13 вересня 2022, 10:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті