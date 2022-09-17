H&M уходит из Беларуси: магазины откроют только для продажи остатков

getty images

Шведский ритейлер H&M принял решение свернуть бизнес в Белоруссии.

Об этом сообщила пресс-служба H&M, передает "Onliner".

В начале марта магазины H&M перестали работать в Беларуси. Позже компания планировала открыться в августе, однако этого не произошло.

Следующей датой, которую объявили работникам магазинов, было 19 августа. Компания объясняет, что магазины откроют для распродажи оставшейся продукции. Сами магазины будут работать в ограниченный период времени.

Ранее сообщалось, что подразделение, отвечающее за развитие бизнеса в России, Белоруссии и Казахстане, не будет ликвидировано, несмотря на уход компании с российского рынка.

"Мы продолжим наш бизнес в Казахстане и будем наблюдать, как лучше выстроить процессы на рынке после остановки бизнеса в России. Мы также временно откроем наши три магазина в Беларуси и будем следить за развитием ситуации", — руководитель отдела коммуникаций компании Лана Яхонтова.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Шведский ритейлер H&M Group объявил, что решил начать процесс сворачивания бизнеса в России.

Ритейлер H&M, заявивший о выходе из РФ, ведет поиск покупателя на российскую часть бизнеса.