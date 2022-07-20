Ритейлер H&M тимчасово відкриє магазини в Білорусі і збереже бізнес у Казахстані

Шведський ретейлер H&M, який оголосив про остаточний вихід з російського ринку, не ліквідуватиме офіс, який відповідає за бізнес у Росії, Білорусі та Казахстані.

Про це у компанії розповіли російському виданню Inc.

При цьому, магазини в Казахстані продовжать роботу, а закриті на початку березня точки у Мінську та Гродно (Білорусь) тимчасово відкриються найближчим часом.

"Про те, що підрозділ, який відповідає за розвиток бізнесу в Росії, Білорусії та Казахстані, не будуть ліквідувати, незважаючи на відхід компанії з російського ринку, співробітникам H&M оголосили на онлайн-зборах вдень 18 липня", - пише видання з посиланням на співрозмовника, який був присутній на такій зустрічі.

Збереження бізнесу в Казахстані (там працює сім магазинів) і запуск найближчим часом трьох точок, що працювали до початку березня в Білорусі, підтвердила керівниця відділу комунікацій компанії Лана Яхонтова.

"Ми продовжимо наш бізнес у Казахстані і спостерігатимемо, як краще вибудувати процеси на ринку після зупинки бізнесу в Росії. Ми також тимчасово відкриємо наші три магазини в Білорусі і стежитимемо за розвитком ситуації", - повідомила Яхонтова.

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