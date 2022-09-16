Российская "Северсталь" не смогла провести платежи по евробондам из-за санкций

Российская металлургическая и сталелитейная компания "Северсталь" заявила, что не сможет провести выплаты по евробондам с погашением в 2024 году из-за санкций.

Об этом говорится в сообщении компании.

Срок выплаты по еврооблигациям наступает 16 сентября – речь идет об уплате купонного дохода на 12,6 млн долларов по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году.

В компании заявили, что не получили разрешительных документов, которые позволят проводить платежи.

"Северсталь" заявляет, что ранее подала заявление о получении лицензии, которые позволят ей проводить платежи по евробондам.

В компании признали, что пока не получили соответствующих документов и "нет никаких гарантий относительно того, будут ли они выданы и в какой срок".

"На данный момент ПАО "Северсталь" находится в процессе выработки возможного в текущих условиях варианта обслуживания долга по еврооблигациям-2024 и в ближайшее время планирует вынести его на обсуждение с инвесторами", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Российская металлургическая и сталелитейная компания "Северсталь" объявила о планах делистинга с Лондонской фондовой биржи - такое решение объяснили введенными санкциями.

Российский олигарх Алексей Мордашов обжаловал в суде санкции, введенные ЕС против него.

Мордашов находится под санкциями Великобритании и ЕС. Сообщалось, что он третий по состоянию миллиардер в России. Также является владельцем Северстали, которая первой из российских компаний вошла в технический дефолт из-за санкций.

Ранее российский олигарх Алишер Усманов, шестой в РФ по состоянию, обжаловал решение ЕС по введению против него жестких санкций в ответ на вторжение России в Украину.

Экономическая правда