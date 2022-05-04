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Российский олигарх Усманов судится с ЕС из-за санкций

Среда, 4 мая 2022, 21:55 - Дана Гордийчук
 
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Российский олигарх Алишер Усманов, шестой в РФ по состоянию, обжаловал решение ЕС по введению против него жестких санкций в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Усманов подал апелляцию в Генеральный суд ЕС 29 апреля, в которой просил второй по высшему трибуналу блока приостановить действие санкций, пока судьи не примут окончательное решение.

Его дело является частью все большего количества апелляций в люксембургском суде после обнародования первого раунда санкций 28 февраля. В частности, кремлевское СМИ RT уже получило отказ на свою апелляцию.

Отмечается, что судебные споры ЕС по санкциям могут длиться годами и редко приводят к победе тех, на кого они направлены. В частности, украинский экспрезидент-беглец Виктор Янукович и его сын остаются в списке санкций ЕС с 2014 года, даже после того, как выиграли дела по их включению в санкции 2020 года.

Алишер Усманов находится под санкциями США, Британии и ЕС. Он – №6 в России по состоянию, владелец Металлоинвеста и Мегафона. Состояние упало с 21,6 млрд долларов до 18,9 млрд долларов после введения санкций.

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олигархия РФ санкции ЕС
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